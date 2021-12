OH Leuven gaat niet akkoord met schorsing: "Een klucht en lachwekkend hé"

De rode kaarten in Kortrijk-OH Leuven hebben nogal wat stof doen opwaaien. Ante Palaversa werd in minuut 1 uitgesloten na een overtreding die volgens het Referee Department slechts geel waard was. En de rode kaart voor Sory Kaba leek nogal veel op compensatie.

Het bondsparket deed een schorsingsvoorstel van twee effectieve matchen voor Kaba, maar daar gaan ze in Leuven niet mee akkoord. Vandaag verschijnen ze dan ook voor het Disciplinair Comité van de KBVB om hun zaak te bepleiten. Trainer Marc Brys was op zijn persconferentie voor de match tegen Club Brugge alvast duidelijk: “Het is nogal een klucht. Die rode kaart was gewoon lachwekkend”, zei Brys.