Veljkovic zet iets recht in zijn boek: "Eén van de meest correcte mensen in de voetbalwereld"

Dejan Veljkovic lijkt heel wat mensen aan de galg gepraat te hebben. Maar er zijn ook mensen in de media verschenen die volgens hem niks met al zijn praktijken te maken hadden. Eén daarvan is Besnik Hasi.

De voormalige trainer van Anderlecht werd verschillende keren in de krant gezet met foto. Veljkovic was dan ook de makelaar van Hasi en er werden direct verbanden gelegd. “Hij is een van de meest correcte mensen in de voetbalwereld en heeft niets met mijn illegale constructies te maken", aldus Veljkovic in het boek 'De biecht van Dejan Veljkovic'.

Ook scheidsrechter Bart Vertenten werd uit de wind gezet, net als Aleksandar Jankovic en ex-Genk-voorzitter Herbert Houben. De rest zou dus wel boter op het hoofd hebben.