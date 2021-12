Heel veel enthousiasme bij Racing Genk over Youth League: "Ambitieus zijn"

In Nyon werd Racing Genk in de Youth League gekoppeld aan Chelsea. De play-offs worden in één match in Genk afgewerkt.

“Deze loting wekt heel veel enthousiasme los binnen onze club”, reageert Koen Daerden, technisch directeur van de Genkse jeugdopleiding bij HBVL. “Dit is een unieke kans om ons met de allerbesten te meten.” “We moeten niet alleen genieten, we moeten ook durven ambitieus zijn in deze thuismatch. Onze jongens moeten de uitdaging aangaan en proberen door te stoten naar de achtste finales.” Chelsea staat bekend op de fysieke kracht, maar werkte de laatste jaren ook met de nodige aandacht voor techniek. De match wordt op woensdag 9 februari om 16 uur gespeeld en wordt wellicht rechtstreeks uitgezonden op Proximus. “Wij verkozen woensdag boven dinsdag. Zo'n wedstrijd moeten al onze jeugdspelers kunnen bijwonen, daarvoor is de woensdagnamiddag ideaal.”