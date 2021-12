Pro League plooit dan wel, maar Anderlecht-fans zijn niét van plan om boycot te laten vallen

De Pro League besliste gisteren om het aanvangsuur van de bekerwedstrijd tussen RSC Anderlecht en KV Kortrijk te verlaten naar 18u45. De paars-witte fans zijn echter nog steeds niet tevreden.

Mauves Army had opgeroepen om de bekerwedstrijd te boycotten. Het oorspronkelijke aanvangsuur (18u, nvdr.) was te vroeg in de ogen van de supporters van RSC Anderlecht. Het is op dat uur ook effectief onmogelijk om als werkende mens de Brusselse ring te trotseren én op tijd in het Lotto Park te geraken.

De fans zijn echter nog steeds niet tevreden met het nieuwe aanvangsuur. “We boycotten de eerste helft”, klinkt het bij Mauves Army. “Het is een protest tegen VTM, de KBVB en alle beslissingen die puur voor het geld genomen worden.”

Anderlecht zal dus pas vanaf de tweede helft door hun harde kern worden gesteund. “De tweede helft begint om 19u45. Dat is een uur dat in onze ogen veel gunstiger is om een wedstrijd te laten beginnen.”