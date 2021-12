Officieel: Lorenzo Staelens vindt nieuwe uitdaging bij Nederlandse amateurclub

Iets meer dan twee jaar zat Lorenzo Staelens zonder club, maar daar is nu verandering in gekomen. De 'Lorre' is immers voorgesteld als de nieuwe T1 van HSV Hoek, een Nederlandse amateurclub uit de Derde Divisie.

Lorenzo Staelens tekende bij HSV Hoek een contract tot het einde van het seizoen, met een optie op een bijkomend seizoen. In ons land was Staelens als T1 aan de slag bij Excelsior Moeskroen, Eendracht Aalst, Ingelmunster, Cercle Brugge en Knokke. Bij Hoek is de 57-jarige Staelens de opvolger van Steven De Groot. De Groot ruilde Hoek na amper twee wedstrijden in voor Rupel Boom (Eerste Nationale).