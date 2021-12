Topschutter Antwerp zit in een dipje: "Zijn harde werk zal beloond worden"

Met vijftien competitiedoelpunten is Michael Frey clubtopschutter bij Antwerp. De voorbije weken sputterde de motor van de Zwitsers tank: Frey scoorde amper één keer in zijn zes laatste wedstrijden.

Op zijn persbabbel besprak Brian Priske de situatie van zijn spits. "In het begin van het seizoen vloog alles binnen, dat is nu even veel minder", vertelde Priske aan GVA. "Maar zowel op training als in de gym blijft Michael een voorbeeldprof. Zijn harde werk en juiste mentaliteit zal op een dat weer beloond worden."

Ondertussen kloppen Michel-Ange Balikwisha en vooral Manuel Benson alsmaar luider op de deur. Ook Ally Samatta lijkt als centrumspits met de week sterker te worden. En dus lijkt Michael Frey op korte termijn wel eens het kind van de rekening te kunnen worden.

"Of 4-4-3 op dit moment beter is dan 4-4-2 voor ons? Dat weet ik niet", aldus Priske. "Ik kijk altijd in de eerste plaats naar de organisatie. Onze defensie geeft minder kansen weg en over ons middenveld ben ik zeer tevreden. Voorin moeten we meer creëren, of dat nu met één of twee centrumspitsen is."