"Na twintig jaar kan er sleet komen in een huwelijk": Francky Dury besefte het al eventjes, langstzittende coach in Europa is job kwijt

Het heeft de voorbije jaren een paar keer aan een zijden draadje gehangen, maar steevast werd het vertrouwen in hem gehouden. Nu is het verhaal van Francky Dury alsnog geschreven. Na net geen tien jaar, niemand in Europa deed straffer.

"Na twintig jaar kan er al eens sleet op een huwelijk zitten", verwees Dury zelf nog onlangs naar zijn lange periode bij Essevee - hij was er ook al actief van bij het begin van de fusieclub als toenmalig coach van Zultse VV tot en met juni 2010. Even ging hij naar de Belgische voetbalbond en daarna bij Gent, maar eind december kwam hij terug om Zulte Waregem te redden. Wat hem ook meteen lukte. Net geen tien jaar later is het sprookje bij Zulte Waregem opnieuw voorbij en staat Essevee voorlaatste en dus opnieuw op een degradatieplaats. Langstzittende coach Arsène Wenger zwaaide 22 jaar de plak bij Arsenal, van 1996 tot 2018. Daarmee was hij al een tijdje veruit de langstzittende coach in Europa. Een instituut zonder weerga, zoals we ook Alex Ferguson ooit hadden bij Manchester United. Ook Stéphane Mouline (Angers), Dag-Eilev Fagermo bij het Noorse Odds BK en Torsten Lieberknecht bij Eintracht Braunschweig waren tien jaar of langer actief bij hun ploeg, maar verkasten de voorbije jaren bij hun team. Sleet op het huwelijk Als het gaat om continu op het hoogste niveau actief te zijn, kwamen we het laatste jaar dus uit bij Francky Dury als langstzittende coach. En het was een decennium vol leuke prestaties. Twee keer de beker winnen, enkele Europese avonturen en een vicekampioenschap. Alle moeilijke momenten werden snel overwonnen, al stond het team de voorbije jaren steeds vaker helemaal onderaan het klassement.