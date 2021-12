Timmy Simons en Davy De Fauw kregen nog bemoedigende woorden mee van Francky Dury

Na het ontslag van Franky Dury nemen Timmy Simons en Davy De fauw de honneurs waar als trainersduo bij Zulte Waregem. Timmy Simons zal de titel van T1 dragen al relativeert hij dit met hun eerste persconferentie.

“Al is dat relatief”, citeerde Het Nieuwsblad bij de persconferentie. “We zijn allemaal voetbaldieren en we discussiëren onderling continu over voetbal. Vorig jaar namen we al enkele dagen over toen Francky in quarantaine zat en dat is toen goed verlopen. We zijn ervan overtuigd dat dit nu ook zo zal zijn.”

Het zal voor het trainersduo wel even wenen zijn nu hun mentor weg is bij de club. “Toch was het raar om afscheid te nemen van Francky”, gaf De fauw toe. “We kennen elkaar al heel lang. Het is een vriend met wie ik goed samengewerkt heb. Wat hij zei toen we afscheid namen? Dat we zaterdag zeker moeten winnen.”

Zaterdag speelt Zulte Waregem al een belangrijke wedstrijd tegen KV Mechelen. “Het is kort dag natuurlijk, maar we moeten er vooral vol tegenaan gaan”, stelt Simons. Vrijdag leidde het duo alvast voor het eerst de training. “Het zal tijd vragen om alles te gaan omgooien, maar we moeten beginnen met de wil om te winnen te tonen. Als de drive en goesting aanwezig is, kunnen we tegen Mechelen misschien al iets doen.”