Bij Anderlecht waren ze het niet eens met "billijk gelijkspel": "We moesten hier altijd winnen!"

Bij Club Brugge spraken ze over een billijk gelijkspel, maar die mening werd niet gedeeld door Anderlecht. Daar sloegen ze zichzelf voor het hoofd dat ze én niet meer scoorden én de voorsprong uit handen gaven.

Benito Raman trad ploegmaat Wesley Hoedt bij. Die zei dat Anderlecht altijd "dik had moeten winnen". “Of 2-2 een terechte uitslag is? Nee, natuurlijk niet", aldus Raman. “Gezien de kansen die wij bij elkaar gevoetbald hebben, moeten we hier altijd winnen. En over de twee wedstrijden tegen Club heen hebben we eigenlijk vier punten ‘weggesmeten’. Maar we hebben niet verloren, dat is ook goed.”

Raman had zelf ook een goeie kans. Zijn kopbal die met een boog over Mignolet leek te gaan zeilen, werd in extremis nog gepakt door de doelman. Uit de corner die erop volgde scoorde Hoedt wel. “Eerlijk gezegd dacht ik dat de bal binnen was. Simon is een goeie keeper en pakt punten voor zijn ploeg. Zoals vandaag ook weer.”