Anderlecht blijft de favoriete tegenstander van Vanaken: 17 keer beslissend in 31 matchen

Hans Vanaken staat er altijd tegen Anderlecht. De middenvelder van Club Brugge doet tegen geen enkele andere club beter dan tegen paars-wit.

Vanaken scoorde zondag al zijn 13de doelpunt tegen Anderlecht in 31 matchen. Doe daar nog vier assists bij en je weet dat de Rode Duivel zich wel amuseert als er een duel tegen de Brusselaars op het programma staat. "Het verrast me wel", lachte hij achteraf. "Het is niet dat ik meer gemotiveerd ben omdat het tegen Anderlecht is. Ik ben altijd gemotiveerd."

Het begon al in zijn beginperiode bij Lokeren. In zijn debuutmatch in de hoogste klasse scoorde hij twee keer op het veld van Anderlecht. Lokeren won die match met 2-3. En iedereen herinnert zich nog wel zijn wereldgoal van in januari 2020 op het veld van de aartsrivaal.

Vanaken zijn tweede favoriete tegenstander is Oostende, waartegen hij acht keer scoorde en negen assists uitdeelde. Om de top drie te vervolledigen: tegen Standard scoorde hij vijf keer en deelde maar liefst tien assists uit in 30 matchen.