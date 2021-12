Club Brugge ziet Union verder weglopen in stand maar panikeert niet: "Wij stonden er 18 voor en het werd nog spannend"

Club Brugge leek na een 12 op 12 vertrokken te zijn voor een reeksje maar kwam tegen Anderlecht niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Leider Union maakte een dubbele achterstand goed en loopt zo verder uit in de stand.

Union, dat aan een indrukwekkende reeks van 30/33 bezig is, staat in de rangschikking nu 6 punten voor op Club Brugge. Deelname aan play off 1 is echt wel binnen handbereik nu de Brusselaars 13 punten voorsprong hebben op de 5e plek van AA Gent.

Play off 1 is 1 ding, maar kampioen spelen is natuurlijk nog iets anders. Het lijkt een sprookje en een droom en zoals we weten zijn de meeste dromen bedrog. Toch leeft de hoop bij de neutrale voetbalfan.

"Ze hebben nu 6 punten voorsprong maar met play offs is alles binnen de perken. Vorig jaar stonden we er 18 voor bij het ingaan van de play offs en werd het toch nog spannend... Het zijn nog altijd 14 matchen voor die play offs en er kan nog veel gebeuren. We moeten onze matchen blijven winnen en dan zien we wel", aldus Vanaken die allesbehalve panikeert.

Ook voor trainer Philippe Clement is er zeker nog geen man overboord. "We hebben nu 20 van de 40 wedstrijden gespeeld (met play offs erbij geteld). Het seizoen is nog lang en we zijn enkel gefocust op onszelf, om zo veel mogelijk punten te pakken", klonk het op de persconferentie.