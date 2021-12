Gert Verheyen is zeker van zijn stuk: "Hij zal de grootste transfer in het Belgische voetbal zijn"

De topper tussen Club Brugge en Anderlecht beleefde mooie voetballende momenten op. Ook Charles De Ketelaere liet zich opmerken.

Met een mooi en verstandig trapje omzeilde hij doelman Hendrik Van Crombrugge om de 1-0 tegen RSC Anderlecht op te tekenen. De teller staat ondertussen op 11 goals en 7 assists in een reeks van 28 matchen. Voor Gert Verheyen de ideale situatie voor Club Brugge aan de onderhandelingstafel.

“De Ketelaere zal de grootste uitgaande transfer worden in het Belgische voetbal. Als hij dit seizoen een vijftiental doelpunten gaat maken, dan zie ik niet in waarom dat niet zou gaan gebeuren”, klonk het bij Eleven Sports.

Jonathan David was tot nu toe de grootste transfer, met 27 miljoen euro en ook nog eens 5 miljoen aan bonussen. Bij Club Brugge was de duurste vogel ooit Wesley Moraes met 25 miljoen euro. De verwachting is alvast dat De Ketelaere, net als Noa Lang, meer dan 25 miljoen euro zal opleveren.