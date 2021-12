Jacky Mathijssen zit in met ploeg uit 1A: "Al van 2012 geleden" en "Op het verkeerde spoor"

Vijf nederlagen na elkaar. Voor STVV is het al van 2012 dat nog eens gebeurde. Toen werd er nul op achttien gerealiseerd.

Jacky Mathijssen zag het snel de verkeerde kant uitgaan tegen Eupen. “Na de redelijke start staat er tegen Eupen wel een evenaring van een laagterecord op het spel. Iedereen wordt dan in vraag gesteld. Ik lees en hoor nu ook signalen van de verloren grip in de kleedkamer, de manier van voetballen die niet aanslaat ... Tel dat bij elkaar op en het worden op Stayen geen gezellige feestdagen”, zegt Mathijssen in Het Belang van Limburg.

Dat is het gevolg van de trainer waarmee gewerkt wordt, zo oordeelt Mathijssen. “Het voetbal van STVV is het voetbal van 25 jaar geleden. Het is jammer, want de voorgangers van Bernd Hollerbach wilden een mix vinden tussen proper voetbal en intensiteit op een kunstgrasveld.”

Een groot contract met andere ploegen. “Ik heb het gevoel dat het nu alleen nog intensiteit is. Andere teams gaan de voetbaltechnische weg op naar een moderner voetbal, maar STVV is plots teruggedraaid naar 1990. Men zit op een verkeerd spoor.”