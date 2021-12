Politie Brugge grijpt dan toch in na racistisch incident op Club Brugge

De Brugse politie zal wel degelijk een proces-verbaal opstellen naar aanleiding van de uitspraken van Vincent Kompany.

Kompany liet na de wedstrijd weten dat hijzelf, de spelers en de staff van Anderlecht werden uitgefoeterd voor “bruine apen”.

Er kwam heel wat reacties achteraf, maar de Brugse politie was oorspronkelijk niet van plan om in te grijpen door een proces-verbaal op te stellen.

Dat wordt nu uiteindelijk toch gedaan, zo bericht VTM Nieuws over het voorval. Het pv moet het gemakkelijker maken om het onderzoek te voeren, zo laat woordvoerster Lien Depoorter van politie Brugge. "We stellen ambtshalve een PV op zodat we makkelijker kunnen onderzoeken."