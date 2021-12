Het geheim achter het succes van Felice Mazzu? "Hij gaat op familiale manier met zijn spelers om"

Felice Mazzu is voor de tweede keer in zijn carrière verkozen tot 'beste trainer in de JPL'. De Trofee Raymond Goethals is voor Union SG een bekroning van het werk van hun coach, maar ook van de hele club.

CEO Philippe Bormans is dan ook fier op wat Mazzu aan het neerzetten is. "Hij weet zijn kern te kneden en zet die naar zijn hand. Hij kent de zwakke en sterke punten en weet die perfect uit te spelen", vertelt hij bij Sporza. "Hij maakt er een groep van die vecht voor resultaten. Dat zagen we in 1B en nu ook in eerste klasse. Hetzelfde neerzetten, dat is fantastisch."

Mazzu is ook een coach die dicht bij zijn spelers staat. "Hij gaat met zijn spelers op een familiale manier om. Hij wijst hen op hun plichten, maar bouwt ook vriendschappen op. Ook naast het veld is hij heel veel bezig met zijn spelers."

Het bestuur van de club heeft ook een goeie relatie met hun coach. "Hij waardeert ons werk enorm, wij dat van hem. Dit is het werk van een collectief. Felice is zeer aimabel en we voeren serieuze gesprekken, maar hij kan de knop soms ook afzetten en dat is enorm belangrijk om te slagen als coach."