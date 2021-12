Mazzu treft Gent, Club, Genk, Anderlecht en Antwerp in korte tijd: "Gemakkelijke matchen"

Union SG is nog steeds de fiere leider in 1A, maar de komende weken staat de ploeg van Mazzu voor de weken van de waarheid.

Dit weekend is AA Gent de tegenstander, na de winterstop volgen allemaal topmatchen met Club Brugge, Racing Genk, Anderlecht en Antwerp kort na elkaar.

“Ik hoop dat jullie mijn woorden niet verkeerd gaan begrijpen”, zegt Mazzu aan Het Laatste Nieuws. “Maar voor ons zijn dat ‘gemakkelijke’ matchen op mentaal vlak.”

Die periode zal heel veel duidelijk maken. “Zij zijn het eigenlijk verplicht om in de top vier te eindigen. Voor ons hoeft dat niet per se, wat nu gebeurt is het mooiste wat ons kon overkomen. En halen we de top vier uiteindelijk niet… Het zou geen catastrofe zijn.”