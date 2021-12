Ambitieuze Van Nistelrooy wil hoofdcoach worden, maar sluit drie clubs al meteen uit

Ruud van Nistelrooy is nog maar pas begonnen aan zijn trainerscarrière, maar net als toen hij nog topspits was, is hij razend ambitieus. Hij is momenteel trainer van Jong PSV, maar wil uiteindelijk de stap zetten naar de hoofdmacht van de Eindhovenaren.

"Mijn ambities? Intern heb ik aangegeven: ik wil twee jaar Jong PSV doen. Een halfjaar is nu voorbij. Na die twee jaar wil ik kijken hoe de situatie is bij PSV 1", aldus Van Nistelrooy bij het Algemeen Dagblad. "Ik durf uit te spreken dat mijn ambitie is om hoofdtrainer van PSV te worden. Op termijn. Dat kan na Jong PSV, maar eerst een zijstap maken naar een andere club kan ook." Maar er zijn een paar clubs waar hij niet aan de slag wil. Ajax en Feyenoord om te beginnen. "Dat is sowieso geen optie. Daarvoor heb ik te veel PSV-dna", aldus de voormalig spits. "Een andere club in Nederland buiten de top kan wel. Maar hetzelfde heb ik met Barcelona. Word ik ook nooit trainer, want: te veel gevoel bij Real Madrid. Ja, Ronald Koeman heeft Ajax, Feyenoord en PSV alle drie gedaan. En niet alleen als speler hè, ook als coach! Dat vind ik wel oprecht mooi, maar daarom is Ronald Koeman ook Ronald Koeman. Die staat voor mij boven de partijen. Uniek."