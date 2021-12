Kompany reageert op woorden van zondag: "We moeten naar een maatschappij waarin iedereen elkaar als mens behandelt"

Vincent Kompany had er zich uiteraard aan verwacht: op zijn persconferentie voor de bekermatch tegen Kortrijk kreeg hij heel veel vragen over wat er zondag in Brugge gebeurde. Kompany ging die vragen ook niet uit de weg.

Kompany wou er wel op reageren, al had hij het liever niet moeten doen. Zijn woorden brachten heel wat teweeg. "Er is iets losgekomen, maar het blijft natuurlijk een oncomfortabel debat. Het is goed dat het op tafel komt. Het is belangrijk om dit niet te minimaliseren, maar het gaat niet zozeer over mezelf. Ik heb zondag als mens gereageerd, niet als trainer. Ik liet weten hoe ik het ervaren heb. Het is inderdaad een situatie gecreëerd door enkelingen, maar het valt wel vaak voor. Ook in het jeugd- en amateurvoetbal."

Kompany benadrukte wel dat hij geen "wraak" zocht op de betrokkenen. "Ik ga door het leven met opgeheven hoofd. Ik ben iemand die verbindend is. Het is ook niet dat het verrassend was. In het Engels hebben ze daar een uitspraak voor: a gut punch. Die reactie zondag was wat het was: de dag was voorbij en ik wou naar huis. De dag erna was ik klaar om te werken en ik wou me het liefst voorbereiden op de wedstrijd tegen Kortrijk en niet op het maatschappelijk debat."

Ik reageerde als mens, niet als trainer

"Het kon me op dat moment niet schelen. Ik kan nu ook niet weglopen van wat er gebeurd is. Er bestaat een bepaalde ondergrens van hoe we met elkaar moeten leven. Ik zoek er niet naar om een aantal mensen op een brandstapel te zetten. Ik gaf mijn mening over wat kan en wat niet kan. Ik vind ook dat de leidinggevende personen actie moeten ondernemen. We moeten naar een maatschappij dat iedereen elkaar als mens behandelt."

Al zullen die zaken niet op één-twee-drie uit de stadions verdwijnen. "Ik heb eerder al mijn visie gegeven om op lange termijn dit op te lossen. Maar ik kan niet diegene zijn die de slagen moet incasseren en die ook nog 'wraak' zal nemen. Dat is niet mijn bedoeling. Er moet gewoon de juiste actie ondernomen worden."