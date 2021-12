'Club Brugge wil opnieuw zaken doen met AS Roma'

Club Brugge haalde Ruben Providence al via een huurdeal naar Jan Breydel en daar mag wellicht nog een naam aan toegevoegd worden.

Volgens het Italiaanse Corriere dello Sport is Bryan Reynolds van AS Roma een target van Club Brugge in de wintermercato.

De 20-jarige Amerikaan was vorige winter al in beeld, maar trok toen voor 7 miljoen euro naar AS Roma. Hij speelde de voorbije maanden echter weinig.

Club Brugge zou geïnteresseerd zijn, maar wil wel een aankoopoptie in de deal hebben. Ook Hull City zou zich al in de Italiaanse hoofdstad gemeld hebben voor Reynolds.