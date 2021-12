Kijkcijferrecord Jupiler Pro League gesneuveld: Club Brugge-Anderlecht meest bekeken wedstrijd van het seizoen

Speeldag 20 in de Jupiler Pro League deed het kijkcijferrecord sneuvelen. De Pro League laat weten dat meer dan een miljoen kijkers dit weekend afstemden op wedstrijden uit het vaderlandse voetbal. Met als grootste slokop uiteraard de clash tussen Club Brugge en Anderlecht.

Liefst 996.000 unieke kijkers hebben afgelopen weekend afgestemd op de lineaire Eleven Pro League-kanalen. Daarbij komen nog de kijkers die gekeken hebben via de website of app van Eleven.

Vooral de topper Club Brugge-Anderlecht was in trek bij de kijkers. Zo volgden 467.482 kijkers de topper via Eleven, een seizoensrecord. Nu de supporters voorlopig geweerd worden uit de tribunes, is het best mogelijk dat dit record niet lang zal standhouden.

Pierre François, CEO Pro League: “Het zijn bewogen dagen voor liefhebbers van het voetbal. Deze cijfers tonen echter aan dat ons voetbal meer dan ooit leeft en een leverancier is van ontspanning en emotie voor heel veel mensen, in maatschappelijk moeilijke tijden. Wat ons vooral plezier doet, is de structurele stijging van de kijkcijfers dit seizoen. Terwijl de stadions nog open waren, vinden steeds meer liefhebbers de weg naar de Eleven Pro League kanalen. Dit toont aan dat we samen met Eleven een sterk en aantrekkelijk merk in handen hebben, dat we nog verder zullen blijven uitbouwen.”

Meest bekeken wedstrijden seizoen 2021-2022

1. Club Brugge-Anderlecht: 467.482 kijkers

2. Anderlecht-Union: 441.315 kijkers

3. Antwerp-Anderlecht: 432.783 kijkers

4. KV Oostende-Anderlecht: 429.463 kijkers

5. Anderlecht-Club Brugge: 425.051 kijkers