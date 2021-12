Laurent Henkinet: "We werken goed, maar eenmaal op het veld ..."

Voor Standard zit ook het bekeravontuur er op na een nederlaag in Gent: 3-1. Zo zit voor Laurent Henkinet het seizoen onder de lat er misschien wel al op.

Laurent Henkinet is doublure van Arnaud Bodart, maar mocht in de Beker van België wel aantreden en deed het ook in Gent goed met een aantal mooie reddingen.

Toch werd met 3-1 verloren. "We moeten nu zondag winnen van Zulte Waregem en ons daar tenvolle op voorbereiden."

Positief blijven

"We hebben nog vijftien wedstrijden te spelen om er het beste van te maken. Het deed pijn hoe we hier ten onder gingen."

"We werken nochtans hard, maar eens op het veld wordt het moeilijk. We moeten positief blijven en samenwerken om hieruit te komen."