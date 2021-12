Radja Nainggolan houdt van de sfeer in het stadion: "En bij de Rode Duivels is dat er niet"

De Rode Duivels zijn dan wel de nummer één van de wereld, toch ontbreekt er een prijs om het plaatje helemaal goed te maken.

Een geflopt EK en een volledig mislukte Final Four van de Nations League. De verwachtingen van de Rode Duivels waren veel groter dan wat er gebeurd is.

Radja Nainggolan loopt alvast niet warm van de Rode Duivels“Eerlijk gezegd, als je in het Koning Boudewijnstadion speelt, merk je niks van het publiek. Ze zitten te ver. En bovendien leven ze niet voor hun nationale ploeg. De steun is niet top, zie je”, zegt Radja Nainggolan aan Sport/Voetbalmagazine.

Volgens Nainggolan is niemand bang van de Rode Duivels. “Geen enkele tegenstander komt in België spelen en denkt bij zichzelf: ‘Oei, tegen de nationale ploeg van België, dat gaat een vijandige sfeer zijn…’ Het is Bosnië niet, om maar iets te zeggen.”

Bij heel wat clubs in België is dat ook zo. “Als je naar Standard gaat, dan is daar een geweldige sfeer. Op Antwerp ook. Toen ik naar hier ben teruggekeerd, zeiden ze me dat de supporters zot waren. En ze zijn ook echt zot! Maar ze zijn er altijd, ze zorgen voor een fantastische sfeer. Als je een wedstrijd verliest maar je hebt alles gegeven, dan staan ze nog altijd achter je. Dat geeft iets extra’s aan de spelers, het feit dat je weet dat ze er zijn.”