Samuel Bastien verslagen: "Niets lukte"

Standard wilde nog iets maken van zijn seizoen, maar moest dan wel verder raken in de Beker van België. En ook dat lukte niet.

Standard is een nieuwe ontgoocheling rijker na een nieuwe 3-1 nederlaag tegen AA Gent, deze keer in het kader van de Beker van België.

In de competitie is het eerder naar beneden dan naar boven kijken, nu is dé manier om het seizoen op te leuken ook helemaal weg.

Geen excuses

"We moeten geen excuses gaan zoeken, er is niets dat lukte en ik weet eigenlijk niet wat te vertellen hierover", aldus Samuel Bastien.

"We kwamen nog op gelijke hoogte, maar konden dat niet lang volhouden. Er zit te veel instabilteit in de ploeg, we moeten dat tegen zondag aanpakken."