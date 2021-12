Francky Dury klaar voor iets nieuws: "Ik zat in 38 jaar nog nooit een maand zonder werk"

Francky Dury werd aan de kant geschoven bij Zulte Waregem. Hij blikt terug op zijn werk, maar vooruit naar wat nog komen zal.

De eerste klap van het ontslag is verwerkt, al zag hij dat ook een beetje aankomen. “Sinds oktober, toen ik na de 5-1 in Seraing zo agressief door de supporters werd belaagd – nogal wat heftiger en persoonlijker dan wat zondag in Brugge gebeurde – bleef de negativiteit aanslepen. En dat sluipt in de ploeg”, zegt Dury aan de Krant van West-Vlaanderen.

Dury zette voor de ploeg een stap opzij. “Natuurlijk had ik nog goesting, ik heb altijd gezegd ‘met mij ga je niet zakken’, maar het was de beste oplossing. Ik zit hier met een aanvaardbaar gevoel. Ik heb nog iedereen kunnen toespreken, kreeg intussen van zowat alle spelers nog sms’jes, zondagochtend heeft Timmy mij nog gebeld… En de vele appreciaties uit de voetbalwereld doen deugd.”

Dury viert de eindejaarsfeesten rustig, maar het kriebelt toch om weer aan de slag te gaan. “Ik zat in 38 jaar nog nooit een maand zonder werk, het wordt wennen. Als er zich een club meldt zal ik die screenen, er moet een project achter zitten.”