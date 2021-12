"Als hun actie de krant haalt, kopen ze er een" en "Straf de club met puntenaftrek, benieuwd hoe lang het dan duurt"

Het hooliganisme en racisme van de voorbije weken op de Belgische voetbalvelden heeft er flink op ingehakt. En dus is het de vraag: wat moet er mee gebeuren en hoe kan je zo'n mannen tot inkeer brengen?

Voor Nico Dijkshoorn is het duidelijk: “Het hele idee van hooligans, fascisten, racisten en virusontkenners is juist dat ze niet openstaan voor een andere kijk op de samenleving”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Hun identiteit is het roepen van vreselijke dingen, het in brand steken van auto’s en gezellig in het weekend met wat andere dolende zielen een donkere coach of donkere speler beledigen. Iedere verontwaardigde reactie is winst. Als hun actie de krant haalt, kopen ze er een. Om thuis op te hangen, zo van ‘kijk ik was die met de banaan in de hand’ of zo.”

Puntenaftrek

De analist wil dan ook de clubs laten boeten: “Bij racisme, bij vuurwerk, bij bier op de spelers, … straf de club met puntenaftrek. Dan is alles in een maand opgelost. Nu kunnen ze veilig achteroverleunen, dan kunnen ze de harde kern onmogelijk snel opnieuw in de armen sluiten.”

“Eerste racistische uiting: drie punten aftrek. Tweede keer: zes punten aftrek. Een derde keer: een boete van acht miljoen euro. Eens kijken hoe snel het dan klaar is.”