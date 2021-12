Glenn Verbauwhede klaar voor een terugkeer naar Belgisch voetbal

Glenn Verbauwhede speelde vijf jaar geleden in Zuid-Afrika zijn laatste wedstrijd. Hij lijkt echter helemaal klaar voor een terugkeer naar België.

Verbauwhede haalde zijn initiatorcursus binnen en ziet een terugkeer in het voetbal best zitten. “Tijdens mijn carrière heb ik een pak ervaring opgedaan, zowel op als naast het veld, over hoe het wél en níet moet. Dat kan van goudwaarde zijn voor jonge talenten die aan het begin van hun loopbaan staan”, klinkt het bij de Krant van West-Vlaanderen.

Hij heeft zelfs gedacht aan een overname van KV Kortrijk. Hij bouwde een mooi mijnbouwproject uit, maar dat draaide uit op een rechtszaak die nog behandeld moet worden.

“Mocht mijn mijnproject geslaagd zijn, ik zou mijn kans gewaagd hebben om me bij KV Kortrijk in te kopen. Uit liefde voor de club, maar ook omdat deze regio bulkt van de knowhow en kapitaalkrachtige mensen die de club zouden willen steunen. De potentie is zó groot. Ik heb een pak ideeën in mijn hoofd, de tijd zal het uitwijzen of we ze ooit in realiteit kunnen omzetten.”

“Er stroomt rood-wit bloed door mijn aderen. De Veekaa heeft een enorm potentieel. Zet hier morgen een nieuw stadion, het zit meteen vol. Mocht de eigenaar hetzelfde engagement aan de dag leggen als bijvoorbeeld Paul Gheysen bij Antwerp, dan ben ik ervan overtuigd dat KV Kortrijk kan uitgroeien tot een stevige subtopper. Alleen moeten de juiste keuzes gemaakt worden.”