Cercle Brugge maakt van nood een deugd voor vier armoedeverenigingen in Brugge

Door de huidige coronamaatregelen zijn voor de Brugse derby geen fans toegelaten in het stadion. Dit betekent ook geen vip's, terwijl alle maaltijden wel al besteld waren. Cercle Brugge maakt van nood een deugd in deze situatie.

De Brugse derby is een hoogdag voor Cercle Brugge op financieel vlak. Goed gevulde tribunes, veel eters en dus veel inkomsten voor 'De Vereniging'. Dit jaar draait dit anders uit want door de huidige coronamaatregelen mogen de fans niet in het stadion. Een sportieve maar ook een financiële aderlating voor de thuisploeg.

Cercle Brugge maakte van de nood een deugd en koos ervoor om alle 450 bestelde maaltijden weg te schenken aan vier armoedeverenigingen in Brugge. Dit maakten ze bekend om hun eigen kanalen. Hierdoor krijgen alvast 450 mensen in armoede een lekkere kerstmaaltijd voorgeschoteld op deze tweede kerstdag.