Union dicht bij nieuwe versterking: Japanse verdediger zou op weg zijn naar de Belgische club

Het draait uitstekend bij Union dit seizoen, maar de promovendus heeft haar zinnen gezet op één van de grote revelaties uit de Japanse competitie. Zo zou Union denken aan Koki Machida.

Union bereidt zich al voor op de wintertransferperiode. Volgens Hochi Football heeft de leider in de Jupiler Pro League haar zinnen gezet op Koki Machida. De 24-jarige Japanse verdediger speelt al sinds het begin van zijn carrière voor Kashima Antlers.

Hij wordt beschouwd als één van de beste verdedigers in Japanse eerste klasse dit seizoen en zijn prestaties zijn in Europa niet onopgemerkt gebleven. Union zou binnenkort een bod kunnen doen en naast Mitoma een tweede Japanner in huis halen.