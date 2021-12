Shamar Nicholson heeft geen schrik voor racisme: "Dat is er overal"

Shamar Nicholson vertrok bij Charleroi voor een avontuur bij Spartak Moskou in Rusland, een land waar toch nog vaker racisme schering en inslag is in de stadions.

De laatste weken zijn er ook in de Jupiler Pro League opnieuw ernstige vragen over racisme naar boven gekomen, maar in Rusland is het nog erger gesteld.

Geen factor

"Er is overal racisme", aldus zijn agent Kevin Cowan. Dat mag geen factor zijn. Moeten alle spelers anders niet meer gaan spelen in Italië of Rusland?"

"Spartak kwam en wilde Shamar, dan zijn we niet bezig met eventueel racisme. Op termijn wil hij naar een absolute topcompetitie, maar dit is een mooie stap en een heel mooie club."