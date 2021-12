Uitstel beroert: "Beslissing onrechtmatig en totale willekeur" en "Chaos loert om de hoek"

Bij KV Kortrijk waren ze duidelijk over het uitstel van de wedstrijd tegen Antwerp: het gaat over het niet volgen van het reglement. En dus beraden ze zich over stappen.

Dat Antwerp uitstel kreeg door een heel aantal besmettingen met het coronavirus gaat volgens Kortrijk in tegen het reglement. Daarin is een hele tijd geleden al opgenomen dat corona geen reden meer zou zijn om wedstrijden uit te stellen in België. Onrechtmatig "Opnieuw worden we als kleine club benadeeld", klinkt het bij algemeen manager Matthias Leterme van Kortirjk in Het Nieuwsblad. "Deze beslissing is onrechtmatig en absolute willekeur. Vrijdag nog zei de kalendermanager dat er geen reglementair kader is voor uitstel op basis van corona, maar de lobbymachine heeft duidelijk z’n werk gedaan. Op deze manier wordt het chaos."





