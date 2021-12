OFFICIEEL: Barcelona komt met communicatie: 'The dream crew grows...'

Barcelona zal City 55 miljoen euro betalen, plus nog eens tien miljoen aan bonussen. De Spanjaard tekent voor vijf jaar bij de Catalanen. De afkoopclausule in zijn contract bedraagt 1 miljard, zoals wel bij meerdere spelers van Barcelona.

Official. Ferrán Torres joins Barcelona from Manchester City for €55m plus €10m add ons. Five year contract signed. 🔵🔴 #FCB



Release clause for €1B included into his contract - as for Pedri and Ansu Fati. pic.twitter.com/W4IEamU8bL