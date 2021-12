Debat van de week: wie degradeert dit seizoen uit de Jupiler Pro League? (En zo streng zou u zijn met fans die het uithangen)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar het gedrag van fans op voetbalwedstrijen. Daarbij zou u streng zijn voor daders van geweld of racistische gezangen. Grote boetes, lange stadionverboden, daar hebt u het allemaal wel voor met een meerderheid. Ook de clubs straffen is voor u minder populair. Zeker puntenaftrek ziet u niet zitten. Deze week polsen we even naar de strijd tegen degradatie in de Belgische Jupiler Pro League. Diverse staartploegen pakten de voorbije weken heel wat punten en daardoor is de strijd zeker voor de voorlaatste plaats heel spannend. Is Beerschot een vogel voor de kat? Welke twee teams ziet u op plekken 17 en 18 eindigen? ​Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Welke twee teams eindigen op plekken 17 en 18? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Beerschot (9) 65% Seraing (19) 19% Zulte Waregem (23) 2% Standard (23) 7% Oostende (23) 7% STVV (24) 0% Eupen (25) 0% Cercle Brugge (25) 2% OH Leuven (26) 0% Nog een ander team (laat in reacties weten wie) 0% Stem Je kan nog stemmen tot 01/01/2022 11:00.