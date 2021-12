Binnenkort opnieuw mogelijk om wedstrijden uit te stellen bij bepaald aantal besmettingen? Kortrijk reageert ontstemd

Dit seizoen was het volgens de reglementen niet meer mogelijk voor profclubs om uitstel van de wedstrijd aan te vragen bij een bepaald aantal besmettingen. Door de opkomst van de besmettelijke Omikronvariant buigen de leden van de Pro League zich weldra of het nodig is om dit te herbekijken.

Op tien januari staat een vergadering van de Pro League op het programma. Daarin zal onder meer gediscussieerd en gestemd worden of het terug mogelijk zal zijn om uitstel te vragen bij x-aantal besmettingen.

Bij Matthias Leterme, algemeen manager van Kortrijk, schiet dit nieuws in het verkeerde keelgat. Aanleiding hiervan is het uitstel van de wedstrijd Kortrijk-Antwerp, door negen coronabesmettingen bij Antwerp. Volgens Kortrijk was er geen draagvlak om de wedstrijd uit te stellen en de Kerels eisen dan ook een forfaitzege. Kalendermanager Nils Van Brantegem hakte na contact met artsen de knoop door: uitstel van de wedstrijd, wegens medisch onverantwoord.

"Dat we binnenkort moeten stemmen hierover toont aan dat er tot nu geen uitstel mogelijk was", aldus Leterme in HLN. "De regels waren heel duidelijk: er was geen uitstel mogelijk door corona. Maar wie zijn wij? Wij zijn maar Kortrijk. Ik ben moe om er nog veel woorden aan te verspillen."