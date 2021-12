CIJFER VAN DE WEEK: 33 - de Belgische doelpunten in 2021, Nikola Storm moet toch twee landgenoten voor zich dulden

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de doelpunten die de Belgen maakten in alle competities in het jaar 2021. Nikola Storm kwam er met enkel de competitiedoelpunten het beste vanaf.

Photonews

Maar er zijn natuurlijk Belgen die ook nog in Europa spelen en bij de (jonge) Rode Duivels grossieren in doelpunten. Dan kom je toch op andere resultaten uit.

Romelu Lukaku scoorde dit jaar 33 doelpunten en is daarmee veruit de vlotscorendste Belg van het afgelopen jaar.

Interessante top-5

Op twee misschien enigszins verrassend Loïs Openda (26 goals), die ook voor de Belgische U21 erg belangrijk was de voorbije maanden.

Nikola Storm moet de derde plaats delen met Hans Vanaken: 21 doelpunten. Zinho Gano vervolledigt de top-5 met 19 stuks, Kevin De Bruyne moet het met 17 stellen.