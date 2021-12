Club Brugge ziet mogelijks Philippe Clement tijdens de winterstop vertrekken naar Frankrijk

Het seizoen loopt niet zo gesmeerd als gehoopt bij Club Brugge. Europees uitgeschakeld, maar toch staan ze op de tweede plaats in de Jupiler Pro League. Dit heeft de interesse gewekt van een Franse topclub.

Volgens de Franse journalist Santi Aouna van Transfermercato is Philippe Clement de grootste kanshebber om trainer te worden bij Monaco. De Kroatische trainer, Nico Kovac, ligt namelijk zwaar onder vuur bij de Monegasken die momenteel 6de staan in de Ligue 1.

Philippe Clement is sinds de zomer van 2019 in dienst bij Club Brugge. Voordien was hij trainer bij Waasland-Beveren en Racing Genk. Bij Club Brugge werd hij tweemaal op rij kampioen en won hij éénmaal de Belgische Supercup.