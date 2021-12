'Anthony Limbombé op weg naar Belgische staartploeg'

Anthony Limbombé zit op een dood spoor bij FC Nantes. Hij zou nu een terugkeer maken naar de Jupiler Pro League.

FC Nantes heeft enkele spelers op overschot. Eén van hen is onze landgenoot Anthony Limbombé die in ons land al speelde voor Racing Genk, Club Brugge en Standard.

Volgens het Franse MSV Foot past hij al een tijdje niet meer in de plannen van de Franse eersteklasser FC Nantes, waar hij nochtans een contract heeft tot medio 2023.

Volgens het Franse medium wil Zulte Waregem hem terug naar België halen. Het grote probleem is echter het loon van Limbombé. Hij is niet bereid in te leveren.