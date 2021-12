'Wellenreuther kan niet anders dan terugkeren naar Anderlecht, maar wil hoofdrol'

Timon Wellenreuther vertrok dit seizoen op uitleenbasis naar het Nederlandse Willem II en lijkt daar een goed seizoen door te komen.

Door de terugkeer van Hendrik Van Crombrugge ging de Duitse doelman Timon Wellenreuther in Nederland op zoek naar speelminuten.

Wellenreuther doet het niet slecht in Tilburg, maar volgens het Brabants Dagblad is een verlengd verblijf in Nederland onrealistisch door zijn contract dat nog twee jaar loopt. Toch ziet de krant in Anderlecht geen rol voor hem weggelegd.

De Duitser moet rekening houden met Bart Verbruggen die normaal voor hem in de rangorde van Vincent Kompany staat. Wellenreuther is niet de man om genoegen te nemen met die positie, waardoor een nieuwe uitleenbeurt zich opdringt, meldt het dagblad.