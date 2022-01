Hans Vanaken maakt bilan op en heeft vurige wens voor 2022: "Afgelopen jaren al genoeg ellende en verdriet"

Voor Hans Vanaken was 2021 het jaar van de doorbraak als Rode Duivel, terwijl de gewezen Gouden Schoen ook bij Club Brugge opnieuw gensters sloeg. Hij maakt het bilan op van het afgelopen jaar én blikt ook vooruit.

"Mijn hoogtepunt? Dat zijn de goals in de Champions League, waardoor ik vijf wedstrijden op rij scoorde in die competitie", aldus Vanaken in Het Nieuwsblad.

"Het coronavirus was dan weer een dieptepunt. Ik heb me in februari op alle vlakken enorm ellendig gevoeld, de terugkeer naar het oefenveld was een hunkermoment."

Beleving

"Dat er geen publiek is bij vele wedstrijden, zorgt ervoor dat de beleving bij de spelers daardoor totaal anders is."

"Ik wens voor 2022 iedereen een goede gezondheid, dat staat met stip genoteerd. Er was de afgelopen jaren al genoeg ellende en verdriet door het onverwachte afscheid van zij doe ons dierbaar waren."