OFFICIEEL: Racing Genk ziet Fins talent vertrekken

Racing Genk is een krak in het opleiden van zowel eigen al buitenlandse jeugdspelers. Toch slaagt niet elke transfer. Zo keert Marius Könkkölä terug naar Finland.

Racing Genk pakte twee jaar geleden uit met de komst van Marius Könkkölä, een 16-jarig toptalent uit Finland. De offensieve middenvelder lijkt zich echter niet helemaal ontwikkeld te hebben zoals gehoopt, want nu verlaat hij de Limburgers alweer. Hij keert terug naar zijn thuisland, waar AC Oulu aankondigt Könkkölä gestrikt te hebben.



De jeugdinternational tekende een contract voor twee jaar bij zijn nieuwe club, die het voorbije seizoen in de Veikkausliiga op de vijfde plaats wist af te sluiten. Hij mag er meteen bij de A-kern aansluiten, terwijl hij in Genk nog vrede moest nemen met een plaatsje in de beloftenkern.