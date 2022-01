Verdediger opvallende afwezige op winterstage van KV Mechelen in Spanje, transfer nakend?

Terwijl veel clubs hun winterstage in het buitenland annuleren, is KV Mechelen er wel in geslaagd om heelhuids in Spanje aan te komen zondagmiddag. Al zijn er wel twee titularissen afwezig in Oliva.

De eerste is Kerim Mrabti. De aanvaller werd net vader en heeft van KV Mechelen respijt gekregen om niet mee te moeten gaan naar Spanje. Naast Mrabti is ook verdediger Sheldon Bateau er niet bij. De 30-jarige Bateau is in België gebleven om de onderhandelingen aan te gaan met een buitenlandse club voor een transfer, zo staat te lezen op de website van KV Mechelen. Het contract van Bateau loopt aan het einde van dit seizoen af en KV Mechelen besloot eerder om het niet te verlengen. "De club wil de speler deze kans niet ontnemen om elders een langdurige overeenkomst af te sluiten. Het is een blijk van dank voor zijn inzet gedurende al de jaren dat hij bij onze club was", klinkt het. Bateau startte dit seizoen aan 15 wedstrijden voor KV Mechelen in de Jupiler Pro League. Wanneer hij afwezig was, namen Peyre en Van Hoorenbeeck de honneurs waar centraal achterin.

