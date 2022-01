Om diverse redenen gaan deze spelers niet mee op winterstage voor Beerschot: einde verhaal voor twee wingers

In tegenstelling tot heel wat andere Belgische clubs trekt Beerschot wél naar Spanje om zich voor te bereiden op het tweede luik van het seizoen. De hekkensluiter van de Jupiler Pro League doet dan evenwel zonder een resem afwezigen.

Réda Halaimia vertoeft met Algerije op de Afrika Cup, terwijl Ismaila Coulibaly en Frédéric Frans hun revalidatie in Antwerpen verderzetten.

Gazet van Antwerpen weet dat Lawrence Shankland, de Schotse spits van Beerschot, evenmin op het vliegtuig gestapt is. Shankland legde een positieve test af en werd onmiddellijk in quarantaine geplaatst. Ramiro Vaca en Moises Caicedo sluiten mogelijk later aan.

Einde verhaal voor Soumaré en Sanyang

Slechter nieuws was er voor Issa Soumaré en Abdoulie Sanyang. De twee wingers kregen te horen dat ze niet meer in de plannen voorkomen van Javier Torrente en de club mogen verlaten. Sanyang wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Superstars Academy, terwijl Soumaré pas afgelopen zomer definitief overkwam van Orléans. De 21-jarige Senegalees ligt nog tot 2025 onder contract op het Kiel.