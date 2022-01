Eriksen wil absoluut naar het WK in Qatar: "Mijn hart is géén obstakel"

Christian Eriksen werkt aan zijn weg terug naar de top. De middenvelder kreeg een hartstilstand tijdens het afgelopen EK, maar is vastberaden om dit jaar zijn comeback te maken.

Het contract van Christian Eriksen bij FC Internazionale is dan wel verbroken - in de Serie A is het verboden om met een defribillator te voetballen - maar de Deense middenvelder werkt in de luwte aan zijn terugkeer. Hét doel: zijn land vertegenwoordigen op het WK in Qatar.

"Dat is al een lange tijd mijn mindset", spreekt Eriksen onomwonden bij DR1. "Het is een doel, maar het is een ander verhaal of ik ook effectief geselecteerd zal worden. Ik voel me alleszins niet anders. Nu moet ik vooral terug aan voetballen toekomen. Ik wil laten zien dat de gebeurtenissen op het EK éénmalig waren. Mijn hart is geen obstakel."