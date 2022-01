Beerschot wil zich versterken met aanvaller van Union

Beerschot is dringend op zoek naar aanvallende versterking en is zo uitgekomen bij een huurling van Union. Pittig detail, vorig seizoen stond hij nog onder contract bij de grote concurrent Antwerp.

Volgens La Dernière Heure zou Felipe Avenatti de overstap maken van Union naar Beerschot. Avenatti is nog altijd eigendom van Standard, maar wordt dit seizoen uitgeleend aan Union. Met amper 208 speelminuten in alle competities is dat absoluut geen succes. Union heeft met Dante Vanzeir en Deniz Undav dan ook een gouden duo in de rangen.

Beerschot zou hem nu tot het einde van dit seizoen willen huren. Avenatti is zelf bereid om de overgang te maken, maar nu wordt er nog onderhandeld met Standard. Bij Standard heeft Avenatti nog een contract tot de zomer van 2023.