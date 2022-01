Haalt STVV weldra ronkende naam in huis? 'Vergevorderde onderhandelingen met ex-speler Manchester United'

Daags na het vertrek van Yuma Suzuki naar Kashima Antlers haalt STVV opnieuw de Japanse pers. Diverse media melden er immers dat de Kanaries rond de tafel zitten met Shinji Kagawa. De 32-jarige offensieve middenvelder is transfervrij, maar kan heel wat adelbrieven voorleggen.

Voor creatieve ideeën kijkt men bij STVV dit seizoen steevast naar Christian Brüls. De Kanaries beseffen dat er een extra dosis creativiteit nodig is en doen er alles aan om Shinji Kagawa naar Haspengouw te halen. Shinji Kagawa kwam dit seizoen niet aan de bak bij het Griekse PAOK Saloniki. Daarom werd in onderling overleg beslist het contract van de 97-voudige Japanse international te ontbinden.

Shinji Kagawa speelde in zijn rijke carrière bij topclubs als Manchester United en Besiktas. Zijn sterkste periode kende de creatieve middenvelder bij Borussia Dortmund. In 216 officiële wedstrijden voor Dortmund was Kagawa goed voor 60 doelpunten en 55 assists.

Kagawa schreef twee Duitse en een Engelse titel op zijn naam. Met Japan won hij in 2011 het Aziatsch Kampioenschap. Kagawa stond in 2018 negentig minuten in de epische 3-2-zege van België tegen Japan in de achtste finales van het WK.