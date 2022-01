OFFICIEEL: Union SG heeft naast Mitoma tweede Japanner in huis na komst van centrale verdediger

Union had al laten blijken dat het zich vooral wil versterken deze transferperiode. Een tweede Japanner binnenhalen, is een eerste stap in die richting. Union verwelkomt de 24-jarige Koki Machida, een nieuwe centrale verdediger.

Koki Machida is de eerste inkomende transfer voor de leider in onze competitie in 2022. Machida was tot dusver in zijn thuisland aan de slag, bij Kashima Antlers. Union huurt hem 18 maanden - tot het einde van het volgende seizoen dus - en heeft ook een aankoopoptie bedongen. De aanwezigheid van Kaoru Mitoma bij Union kan mogelijk helpen bij de integratie, zo heeft Machida toch al een landgenoot om zich heen. Net als Mitoma maakte Machida overigens deel uit van de Japanse selectie op de voorbij Olympische Spelen. 🆕 𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝑲𝒐𝒌𝒊 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒊𝒅𝒂!



🔗 Wie is onze nieuwe centrale verdediger?

Découvrez-le rapidement : https://t.co/ycmlLhUzxP



#️⃣ #WelcomeKoki pic.twitter.com/fIVFWYvrOW — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 4, 2022 De concurrentiestrijd achterin bij Union - Mazzù voert daar nu reeds nu en dan een wijziging door - is al behoorlijk fel, met de komst van Machida zullen de plaatsjes enkel nog duurder worden.