'AA Gent wil vertrek Tissoudali opvangen door aanvaller weg te plukken bij Malinwa'

Hugo Cuypers (24) kwam afgelopen zomer voor 750.000 euro over van Olympiacos naar KV Mechelen. Bij Malinwa ontpopte de Luikenaar zich meteen als revelatie.

Met zes doelpunten en zeven assists in zeventien competitiewedstrijden speelde de steeds hardwerkende Cuypers zich de voorbije maanden in de kijker.

Het Nieuwsblad weet dat AA Gent geïnteresseerd is in de diensten van Hugo Cuypers. De Buffalo's zagen Tarik Tissoudali dan toch naar de Afrika Cup vertrekken. AA Gent speelt doorgaans in een tweespitsensysteem, waardoor een extra centrumspits zeker geen overbodige luxe is voor Hein Vanhaezebrouck.

Al zal AA Gent wel de jackpot moeten betalen voor Cuypers. Eerder deze week liet Sportief Manager Tom Caluwé weten dat er bij Malinwa geen sprake is van wintersolden. Bovendien ligt Cuypers nog tot 2025 onder contract Achter de Kazerne.