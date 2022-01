CIJFER VAN DE WEEK: 166,4 miljoen - deze speler is het meeste waard, vier Belgen toren boven de 50 miljoen uit

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de marktwaardes van de spelers in de vijf grootste competities ter wereld: de Premier League, de Ligue 1, de Serie A, La Liga en de Bundesliga.

De duurste speler volgens marktwaarde op dit moment (1 januari 2022) is volgens het CIES dan Vinicius Junior van Real Madrid, met 166,4 miljoen euro.

Lukaku op één qua Belgen

Phil Foden (152,6) en Erling Haaland (142,5) vervolledigen het podium. 21 spelers zijn meer dan 100 miljoen euro waard.

Qua Belgen is Romelu Lukaku momenteel de man die het meeste waard is uit de grote competities: 79,3 miljoen euro. Ook Alexis Saelemaekers (55,2), Kevin De Bruyne (54,6) en Youri Tielemans (50,3) staan in de lijst.