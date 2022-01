🎥 De rabona, de lob of de omhaal: dit zijn de drie finalisten van de Puskas Award 2021

Met de Puskas Award bekroont de FIFA elk jaar het fraaiste doelpunt. Dit zijn de drie resterende kanshebbers voor de award van 2021. Wordt het de verre lob van Schick, de rabona van Lamela of toch de omhaal van Taremi?

Patrik Schick pakte op het EK uit met een waanzinnige lob in het duel tegen Schotland, dat met 0-2 werd gewonnen door Tsjechië. In maart 2021 verraste Erik Lamela uitgerekend in de Noord-Londense derby tegen Arsenal vriend en vijand met een fantastische rabona. In het tussenseizoen stapte de Argentijn transfervrij over van Tottenham naar Sevilla.

De derde kanshebber is Mehdi Taremi. De Iraniër bezorgde Porto in blessuretijd de zege (0-1) tegen Chelsea met deze weergaloze omhaal. Door een 2-0-nederlaag in de heenwedstrijd werd Porto uit het toernooi gekegeld door Chelsea, dat uiteindelijk met de eindzege aan de haal zou gaan.