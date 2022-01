Ritchie De Laet, gerecupereerd van covid, klaar voor tweede deel van het seizoen: "Excuus van veel nieuwkomers kunnen we niet meer gebruiken"

Antwerp kende vlak voor nieuwjaar zijn coronauitbraak. De wedstrijd tegen KV Kortrijk werd uitgesteld. Ook aanvoerder Ritchie De Laet bracht een deel van de eindejaarsperiode in quarantaine door. In Portugal stomen De Laet en co zich klaar voor het tweede luik van het seizoen.

"Het was om te rotten, net nu de kinderen en ik vakantie hadden... Ik mocht enkel in de slaapkamer en de bureauruimte komen, de rest van het huis was verboden terrein", vertelt De Laet in GVA. "Ik sliep uit, zodat de dag al half om was. Voor het overige was het Netflix kijken en gamen. Na vijf dagen testte iedereen negatief, zodat we alsnog de kerstcadeautjes konden uitdelen."

Brian Priske legt er stevig de pees op in Portugal, al zijn ze bij Antwerp wat dat betreft wel wat gewend van de periode onder Laszlo Bölöni. Na de uitschakeling in Europa en in de beker heeft Antwerp nog maar één paard om op te wedden: de competitie. "Het excuus van veel nieuwkomers kunnen we nu niet meer gebruiken. Iedereen is op elkaar ingespeeld. Het begin van 2022 moet er 'boenk' op zijn", besluit De Laet.