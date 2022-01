Kan Vanzeir of Undav de Gouden Schoen winnen? De Bilde geeft zijn antwoord: "Gaan punten van mekaar afpakken"

Vanzeir en Undav zijn de exponenten van het wonderseizoen van Union. Is de Gouden Schoen dan voor één van hen? Dat zou betekenen dat de winnaar op één speelronde meer punten behaald dan de anderen in twee speelronden. Gilles De Bilde deed hen dat voor.

De Gouden Schoen van 1994 schat in HLN de kansen in van de aanvallers van Union. "Ik vind ze allebei outsiders. Ik zie grotere favorieten, maar dat was bij mij ook en dat is helemaal anders uitgedraaid. In de eerste helft speelde een dominant Club kampioen. En toen was er nog geen sprake van Undav en Vanzeir."

© Photonews

Gilles De Bilde ziet nog een mogelijk ander probleem. "Undav en Vanzeir gaan in de tweede ronde punten van mekaar afpakken." Als dan de uitblinkers uit de eerste ronde ook in de tweede ronde nog een behoorlijke score halen, zal de Schoen niet naar Undav of Vanzeir gaan."

De Bilde is wel vol lof over het koningskoppel van de leider in onze competitie. "Union teert op hun offensieve kwaliteiten. Het is wel erg bizar dat Undav en Vanzeir nog nooit samen in één match gescoord hebben. Voor een ploeg die zoveel wint en zo vaak scoort is dat onwaarschijnlijk."

Wie van hen komt het meest in aanmerking voor een transfer? "Undav lijkt me nog iets makkelijker te scoren. Hij is een echte killer. Vanzeir is nu meer volwassen en speelt met meer vertrouwen dan destijds bij KV Mechelen. Beiden zouden bij heel wat Belgische clubs een meerwaarde zijn of kunnen renderen, al is het wel anders voertballen bij een topclub dan bij Union."